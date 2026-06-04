Einsatz: Quad-Fahrer bei Frontalkollision mit Auto verletzt

Ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Quad hat am Donnerstag auf der Irenentalstraße in Niederösterreich einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausgelöst.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagmittag auf der Irenentalstraße bei Tullnerbach (Niederösterreich) einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausgelöst. Laut ersten Informationen kollidierten ein Pkw und ein Quad frontal miteinander. Da zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Irenental und Tullnerbach alarmiert. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass entgegen der Erstmeldung niemand in einem Fahrzeug eingeklemmt war.

©Freiwillige Feuerwehr Tullnerbach/Sabadello ©Freiwillige Feuerwehr Tullnerbach/Sabadello ©Freiwillige Feuerwehr Tullnerbach/Sabadello ©Freiwillige Feuerwehr Tullnerbach/Sabadello

Quad-Lenker bei Frontalkollision

Der verletzte Quad-Lenker wurde von Feuerwehrkräften erstversorgt, bis Rettungsdienst und Notarzt eintrafen. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in ein Krankenhaus geflogen. Während die Einsatzkräfte die Unfallstelle absicherten und den Brandschutz sicherstellten, kümmerte sich die Feuerwehr auch um ausgelaufene Betriebsmittel und die Reinigung der Fahrbahn. Für die Bergung des beschädigten Pkw wurde zusätzlich ein Kranfahrzeug angefordert. Die Irenentalstraße musste während der Rettungs-, Bergungs- und Ermittlungsarbeiten rund eineinhalb Stunden lang gesperrt werden. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.