Fast 110.000 Euro: Arbeiter warten monatelang vergeblich auf ihr Gehalt

Vier Arbeiter einer Montagefirma aus Niederösterreich sind zur Arbeiterkammer (AK) gegangen, nachdem monatelang kein Gehalt gekommen ist. Die Firma meldete wenig später Insolvenz an.

Schon im Juli und August letzten Jahres ist ihr Lohn ausgeblieben, berichten die Experten der Arbeiterkammer (AK) nun. Immerhin: Im September wurde wieder bezahlt. Doch danach war gänzlich Schluss, ab Oktober kam überhaupt nichts mehr. „Auch Weihnachtsgeld und viele geleistete Überstunden wurden nicht ausbezahlt“, weiß man bei der AK.

Hast du schon einmal die Hilfe der Arbeiterkammer in Anspruch genommen? Ja, schon mehrmals Ja, einmal Nein, noch nie Ich arbeite noch nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auch weitere Beschäftigte haben monatelang kein Geld bekommen

Die Experten forderten daher die offenen Beträge ein, Reaktion darauf gab es seitens der Firma allerdings keine. Daher versuchte man sich vor dem Arbeitsgericht. Darauf kam eine Reaktion: Die Firma meldete Insolvenz an. Die darauf folgenden, weiteren Beratungen zeigten, dass die Situation auch für andere Beschäftigte kritisch war. Auch sie hatten teilweise seit Monaten kein Geld mehr erhalten.

„Betroffene wussten nicht mehr, wovon sie leben sollten“

Daher wurden die Ansprüche aller betroffenen Mitarbeiter beim Insolvenzentgeltfonds angemeldet, damit die ausstehenden Gelder so rasch wie möglich ausbezahlt werden können. AK-Bezirksstellenleiter Martin Feigl erinnert sich: „Die Betroffenen wussten irgendwann nicht mehr, wovon sie leben sollten. Alleine bei diesen vier Betroffenen reden wir hier von fast 110.000 Euro an offenen Ansprüchen.“