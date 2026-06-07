Große Suchaktion: Seniorin plötzlich spurlos verschwunden

Zu einer Suchaktion kam es am Samstagnachmittag im Großraum von Mautern an der Donau in Niederösterreich. Eine 86-jährige Pensionistin war spurlos verschwunden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Mautern an der Donau, Mauternbach und Baumgarten sowie die Polizei, das Rote Kreuz, die Rettungshundebrigade, der Samariterbund und die Rettungshunde Niederösterreich standen am Samstag bei einer großangelegten Suchaktion im Einsatz. Eine 86-jährige Heimbewohnerin wurde im Bezirk Krems-Land vermisst.

Kräfte aus ganz Niederösterreich

Ersten Informationen zufolge war die Frau zu Fuß unterwegs. Gesucht wurde sowohl an Land als auch im Wasser. „Feuerwehrboote waren mit der Suche an beiden Donauufern beschäftigt“, heißt es vonseiten der Florianis. Zwischenzeitlich rückten auch Rettungs- und Suchhundestaffeln aus ganz Niederösterreich für eine geplante Flächensuche an. Eine entsprechende Einsatzleitstelle wurde im Feuerwehrhaus Mautern eingerichtet.

Seniorin wieder aufgetaucht

Glücklicherweise konnte nach rund fünf Stunden Entwarnung gegeben werden. „Gegen 20.30 Uhr wurde die Pensionistin unversehrt aufgefunden wurde“, so die Einsatzkräfte abschließend.