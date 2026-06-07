Feuerwehr befreit stacheligen Pechvogel aus tiefer Falle

In Emmersdorf an der Donau mussten Florianis vor Kurzem einem Igel aus einer misslichen Lage helfen. Das Tier war in eine mehrere Meter tiefe Maibaumgrube gestürzt.

Zu einer ungewöhnlichen Tierrettung kam es am Donnerstag, dem 4. Juni 2026, bei der Freiwilligen Feuerwehr Emmersdorf an der Donau (Bezirk Melk, Niederösterreich). Zwei Florianis, die sich gerade im Feuerwehrhaus aufhielten, bemerkten einen Igel, der über den Vorplatz beziehungsweise Parkplatz des Feuerwehrhauses lief.

Plötzlich war der Igel weg

Der kleine Besucher hatte offenbar ein Hindernis übersehen: Beim Überqueren des Platzes stürzte er in den offenen Spalt einer Maibaumgrube. Rund vier Meter tief fiel das Tier in die Grube und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die beiden Feuerwehrmänner zögerten nicht lange. Sie öffneten die Maibaumgrube und holten den Igel aus seiner misslichen Lage. Dank des raschen Eingreifens blieb dem stacheligen Pechvogel ein längerer Aufenthalt in der Tiefe erspart. Nach der erfolgreichen Rettungsaktion konnte der Igel seine nächtliche Wanderung wieder fortsetzen – hoffentlich ohne weitere Zwischenfälle.