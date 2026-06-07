Schwangere Autofahrerin kracht in Bankfiliale – und hat großes Glück

Großes Glück hatte eine schwangere Autofahrerin in der Nacht auf Samstag in Krems: Obwohl sie gegen die Front einer Bankfiliale prallte und schwere Schäden verursachte, blieb sie selbst unverletzt.

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Samstag (6. Juni) in Krems in Niederösterreich. Eine Autofahrerin verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Glasfront einer Bankfiliale.

Fenster schwer beschädigt, Lenkerin unverletzt

„Zwei meterhohe Fensterscheiben wurden zerstört“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Krems an der Donau die Situation vor Ort. Die schwangere Fahrerin hatte großes Glück und blieb nach ersten Informationen unverletzt. Auch am Fahrzeug entstand nur vergleichsweise geringer Schaden, die Bodenfenster der Bankfiliale wurde trugen jedoch schwere Schäden davon.

Feuerwehr sicherte Bank ab

Die alarmierte Feuerwehr rückte kurz nach dem Unfall aus und entfernte die gefährlichen Glassplitter. Sodann wurde der betroffene Bereich von der Feuerwehr Krems provisorisch gesichert. „Anschließend wurde mit Holzstaffeln und Schaltafeln jenes Fenster verschlossen, das direkt in die Bank führte. Das zweite Fenster – es führte in das Selbstbedienungsfoyer der Bank – wurde mit Absperrbändern gesichert“, erklären die Florianis. Für die Sicherheit der Filiale sorgte in der Nacht ein privater Wachdienst. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.