Skip to content
Region auswählen:
/ ©Kindel Media/Pexels
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme.
In St. Pölten kam es zu einer brutalen Attacke.
St. Pölten
08/06/2026
Streit eskaliert

Brutaler Angriff auf Lebensgefährtin: Mann in U-Haft

Aktuell beschäftigt ein brutaler Fall die Ermittler in Niederösterreich: Ein Mann soll seine Lebensgefährtin massiv attackiert und dabei schwer verletzt haben.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Passiert sein soll der Vorfall bereits Mitte Mai in einem Mehrparteienhaus in St. Pölten (Niederösterreich). Auslöser gewesen sein soll ein Streit zwischen dem verdächtigen Afghanen und seiner Lebensgefährtin. Dieser dürfte laut Medienberichten so sehr eskaliert sein, dass der 28-Jährige zum Messer gegriffen und versucht haben soll, der Frau die Brustwarze abzuschneiden. Das soll ihm teilweise auch gelungen sein.

Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung

Die Afghanin konnte sich zu einem Nachbarn retten. Dieser alarmierte die Polizei. Sie wurde im Krankenhaus behandelt, der Verdächtige wurde festgenommen und sitzt jetzt in U-Haft. Ermittelt wird daher wegen schwerer Körperverletzung. „Außerdem steht der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum“, bestätigt Thomas Korntheuer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten gegenüber dem „ORF“.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: