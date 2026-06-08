Ab morgen: Baustelle auf A 21 sorgt für Änderungen

Ab Dienstag müssen sich die Autofahrer auf Änderungen einstellen. Die Sanierung der A 21 geht in die nächste Phase über.

Am kommenden Dienstag gehen die Sanierungsarbeiten auf der A 21 in die nächste Phase über. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Knoten Vösendorf und der Anschlussstelle Brunn am Gebirge. Ab 5 Uhr früh kommt es Richtung Steinhäusl zu Fahrstreifenreduktionen und einer geänderten Verkehrsführung.

Sanierung auf der A 21: Das gibt es zu beachten

Grundsätzlich stehen zwei Fahrstreifen in der Richtungsfahrbahn zur Verfügung, wobei der zweite über die Gegenfahrbahn geführt wird. Wichtig zu beachten ist auch, dass die Auf- beziehungsweise Abfahrten von und zu der A 2 und B 12a stehen nur mit geringerer Spurbreite zur Verfügung stehen.

Wegen Baustelle: 60 km/h auf A 21

Konkret wird die bestehende Asphaltdecke auf der Strecke wird bis auf eine Tiefe von 20 Zentimeter abgetragen und eine neue Tragschicht soll hergestellt werden. Mit der Erneuerung der alten Asphaltkonstruktion wird von der ASFINAG ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verkehrsqualität gleistet. Die Geschwindigkeit wird im Baustellenbereich auf 60 km/h reduziert.