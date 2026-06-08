Fuchs gerettet: Feuerwehr Wiener Neudorf im Dauereinsatz

Eigentlich fand das Frühlingsfest der Feuerwehr statt, doch die Einsätze ließen nicht auf sich warten: Ein geschwächter Fuchs brauchte Hilfe, ein Zimmerbrand und eine Fahrzeugbergung hielten die Einsatzkräfte auf Trab.

Am vergangenen Samstag um 15 Uhr wurde das Frühlingsfest der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) eröffnet. Bis Sonntagnachmittag sorgte dabei ein rund 70-köpfiges Team nicht nur für einen reibungslosen Festbetrieb, sondern bewältigte zusätzlich drei Einsätze.

Fuchs in Not

Noch am Samstag wurde die Feuerwehr zu einer Tierrettung in ein Umspannwerk alarmiert. Dort hatten Mitarbeiter einen geschwächten Fuchs in einer Grube entdeckt und verständigten die Einsatzkräfte. Das Tier konnte eingefangen und zur weiteren Versorgung in das Tierschutzhaus Vösendorf gebracht werden.

© Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf Ein Fuchs brauchte Hilfe.

Zimmerbrand forderte die Feuerwehr

Am Sonntagnachmittag folgte ein Sirenenalarm aufgrund eines Zimmerbrandes. Glück im Unglück: Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Tätigkeiten beschränkten sich damit auf Nachlöscharbeiten mittels Kübelspritze sowie auf die Belüftung der verrauchten Wohnung.

© Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf Die Feuerwehr Wiener Neudorf musste mehrmals ausrücken.

Fahrzeugbergung auf der Autobahn

Gegen 21 Uhr wurde die Mannschaft noch zu einer Fahrzeugbergung auf die Autobahn alarmiert. Ein verkehrsbehindernd zum Stillstand gekommenes Auto musste von der mit drei Fahrzeugen ausgerückten Feuerwehr geborgen werden.