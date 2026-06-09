Stichflamme: 37-Jähriger will Fettbrand löschen, wird schwer verletzt

Mit schweren Verbrennungen wurde Montagvormittag ein Niederösterreicher ins Krankenhaus nach Wien geflogen. Zuvor soll er versucht haben, einen Fettbrand mit Wasser zu löschen, was eine Stichflamme zur Folge hatte.

In der Küche eines 37-jährigen Niederösterreichs in Loosdorf (Bezirk Melk) soll am späten Montagvormittag, 8. Juni 2026 gegen 11.25 Uhr, ein Fettbrand in einem Kochtopf entstanden sein. Daraufhin dürfte der Mann versucht haben, den Brand mit Wasser zu löschen, wodurch er jedoch eine Stichflamme ausgelöst hat, berichtet die Polizei. Der 37-Jährige erlitt bei dem Vorfall schwere Verbrennungen und musste vom Rettungshubschrauber ins Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien geflogen werden. In der Küche selbst ist nur geringer Sachschaden entstanden, so die Beamten abschließend.