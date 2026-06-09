Große Trauer in St. Pölten: Ehemaliger Vizebürgermeister verstorben

Hans Kocevar wurde am 18. März 1942 in St. Pölten geboren, wo er auch die Volks- und Hauptschule besuchte. Danach schloss er eine Lehre zum Maschinenschlosser und Dreher erfolgreich ab, sein ausgeprägtes Interesse für soziale Belange führte ihn allerdings bald an die Sozialakademie. Unmittelbar danach wirkte er auch als Sekretär beim Österreichischen Gewerkschaftsbund, ehe es ihn 1973 als Filialleiter in ein Reisebüro zog. Dort blieb er bis 2001 erst als Bereichsleiter für Wien, Niederösterreich und das Burgenland und später als Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung.

Hans Kocevar fand Lebensaufgabe in der Politik wieder

Doch auch in der Politik fand er seine Lebensaufgabe wieder. Ab 1970 war er etwa Mitglied des St. Pöltner Gemeinderats, ab 1985 auch vom Stadtsenat. Er hatte unter anderem den Vorsitz des Personalausschusses, des Finanzausschusses und des Krankenhaus-Ausschusses inne. Von 1996 bis 2000 war er ständiger Vertreter des Bürgermeisters, Ende 2000 avancierte er dann zum ersten Vizebürgermeister der Landeshauptstadt. Dieses Amt übte er bis 2005 aus und wurde unter anderem dafür vom Land mit dem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet und hat 2006 auch den Ehrenring der Landeshauptstadt erhalten.

„Hat in seinem Leben viele Hürden genommen“

Bürgermeister Matthias Stadler nun: „Hans Kocevar hat den erfolgreichen St. Pöltner Weg nicht nur mitbegleitet, sondern ganz wesentlich mitgestaltet. Als Vizebürgermeister war er einer der starken Hauptantriebsmotoren für die Hauptstadt-Entwicklung, der auch politische Weichenstellungen vorgenommen hat. Für mich war Hans Kocevar mein erster Vizebürgermeister, von Beginn an hat er mich mit seiner ganzen Erfahrung begleitet und mich bei meinem Einstieg ins Bürgermeisteramt loyal unterstützt. Er war ein Kämpfer der alten Schule, der in seinem Leben viele Hürden genommen hat.“