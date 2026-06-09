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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Auto, das gegen einen Baum gekracht ist.
Der Pensionist hat den schweren Unfall nicht überlebt.
Haag
09/06/2026
Dienstagvormittag

Tödlicher Unfall auf B42: Pensionist (86) gegen Baum gekracht

Auf der B42 von Haag (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) kommend in Richtung A1 hat sich Dienstagvormittag, am 9. Juni 2026 gegen 8.15 Uhr, ein schwerer Unfall ereignet. Ein 86-jähriger Autofahrer ist dabei verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)
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Offensichtlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, wie die Polizei vermutet, ist der 86-jährige Pensionist aus Niederösterreich im Freilandgebiet der B42 von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Er wurde bei dem schweren Unfall im Fahrzeug eingeklemmt. Trotz der Versorgung durch Ersthelfer und der Reanimationsversuche durch den Notarzt des Rettungshubschraubers ist der Pensionist seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen, so die Beamten abschließend.

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