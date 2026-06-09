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/ ©LPD NÖ
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Polizeihundeführer und den Diensthund.
Polizeihund "NOX" hat den geflohenen Gefangenen aufgespürt.
Schwarzau am Steinfeld
09/06/2026
Polizeihund-Erfolg

Flucht aus Gefängnis: Häftling war nur drei Stunden lang „frei“

Nach nur etwas mehr als drei Stunden in "Freiheit" wurde ein entflohener Häftling in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) von einem Polizeihund auch schon wieder aufgestöbert.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Bereits am 30. Mai 2026 gegen 7.40 Uhr ist ein Häftling aus der Justizanstalt Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) in Richtung Kirchenplatz geflohen, wie nun bekannt wurde. Umgehend wurden Fahndungsmaßnahmen unter der Beteiligung zahlreicher Bezirkskräfte, der Schnellen Interventionsgruppe und einer Streife der Polizeidiensthundeinspektion Wiener Neustadt eingeleitet. Die geflüchtete Person konnte schließlich gegen 10.50 Uhr in einem nahegelegenen Waldgebiet östlich der B54 durch Polizeihund NOX aufgestöbert werden. Er wurde schließlich wieder festgenommen und in die Justizanstalt rücküberstellt, berichtet die Polizei abschließend.

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