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/ ©Montage: Canva/FF Edlitz
Das Bild auf 5min.at zeigt einen verstorbenen Feuerwehrmann.
Die Feuerwehr Edlitz nimmt Abschied von Gregor Köck.
Thomasberg
09/06/2026
Feuerwehr trauert

„Ein letztes Gut Wehr, lieber Gregor“ – Abschied vom Kommandanten

Mit nur 44 Jahren verstarb der Feuerwehrkommandant Gregor Köck im Kreise seiner Familie. Seine Kameraden nehmen nun Abschied.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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„Mit großer Betroffenheit und tiefer Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser Kommandant und Kamerad HBI Gregor Köck nach schwerer Krankheit am 8. Juni 2026 im Kreise seiner Familie verstorben ist“, meldeten sich die Mitglieder der Feuerwehr Edlitz auf Facebook.

„Wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren“

Gregor war für alle nicht nur ein engagierter Feuerwehrkommandant, sondern auch ein geschätzter Kamerad, Freund und Mensch, der sich unermüdlich für das Wohl anderer eingesetzt hat. „Sein Wirken und seine Verdienste werden in der Freiwilligen Feuerwehr Edlitz und darüber hinaus unvergessen bleiben“, heißt es weiter. Vor allem möchte man der Familie und den Angehörigen das tiefste Mitgefühl aussprechen. „Ein letztes Gut Wehr, lieber Gregor. Wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

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