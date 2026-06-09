„Ein letztes Gut Wehr, lieber Gregor“ – Abschied vom Kommandanten

„Mit großer Betroffenheit und tiefer Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser Kommandant und Kamerad HBI Gregor Köck nach schwerer Krankheit am 8. Juni 2026 im Kreise seiner Familie verstorben ist“, meldeten sich die Mitglieder der Feuerwehr Edlitz auf Facebook.

„Wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren“

Gregor war für alle nicht nur ein engagierter Feuerwehrkommandant, sondern auch ein geschätzter Kamerad, Freund und Mensch, der sich unermüdlich für das Wohl anderer eingesetzt hat. „Sein Wirken und seine Verdienste werden in der Freiwilligen Feuerwehr Edlitz und darüber hinaus unvergessen bleiben“, heißt es weiter. Vor allem möchte man der Familie und den Angehörigen das tiefste Mitgefühl aussprechen. „Ein letztes Gut Wehr, lieber Gregor. Wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren.“