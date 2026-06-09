Im Einklang mit der Natur: Kindergarten in Emmersdorf wird zu Naturpark-Kindergarten

Der Kindergarten Emmersdorf in Emmersdorf an der Donau legt zukünftig seinen Fokus auf Natur und Nachhaltigkeit, was vor allem den Kindern zugutekommt. Dafür erhält er eine Urkunde.

Am 3. Juni 2026 wurde dem Kindergarten Emmersdorf im Rahmen einer Feier das Prädikat „Naturpark-Kindergarten“ verliehen. Die Kinder sangen unter Anleitung der engagierten Pädagoginnen ein Naturparklied, überreichten den Ehrengästen selbstgestalteten Geschenke mit Natur- und Regionsbezug und erklärten eindrucksvoll, warum sie Naturpark-Kindergarten werden möchten. Vorangegangen waren die einstimmigen Beschlüsse des Kindergartenteams, der Gemeinde Emmersdorf und des Naturparks Jauerling-Wachau. Das Prädikat steht für eine enge Verbundenheit des Kindergartens mit der Natur und dem Naturpark. Der Kindergarten Emmersdorf ist der zweite Kindergarten im Naturpark Jauerling-Wachau, der diese Auszeichnung erhält. Gemeinsam mit den insgesamt acht Naturpark-Schulen rund um den Jauerling und dem Naturpark-Kindergarten Raxendorf-Heiligenblut setzt der Kindergarten Emmersdorf ein starkes Zeichen dafür, die Themen Naturschutz, biologische Vielfalt und Nachhaltigkeit dauerhaft in den Kindergartenalltag zu integrieren.

Desto früher, desto besser

„Wenn Kinder schon im Kindergartenalter die Natur vor ihrer Haustür entdecken dürfen, entsteht eine wichtige Grundlage für einen achtsamen Umgang mit unserer Umwelt. Solche unmittelbaren Naturerlebnisse sind daher auch für den Naturschutz von großer Bedeutung. Ich wünsche den Kindern viele schöne und prägende Erfahrungen und danke den Pädagoginnen sowie dem Naturpark herzlich für ihr engagiertes Wirken“, erklärte Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). „Wir sind sehr stolz, dass der Kindergarten Emmersdorf als zweiter Kindergarten in der Region unsere Naturpark-Familie bereichert […]. Der Naturpark bietet den Kindern viel Raum zum Entdecken, Staunen und Wachsen – und zahlreiche Möglichkeiten, eine enge Verbindung zur Natur aufzubauen. […]“, betont Georg Ertl, Bürgermeister von Emmersdorf (ÖVP) und stellvertretender Naturpark-Obmann. „[…] Kinder entdecken die Welt mit allen Sinnen und die Natur ist dafür der beste Lernraum. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den Kindern Werte wie Achtsamkeit, Neugier und Verantwortung für unsere Umwelt mitzugeben“, so Kindergartenleiterin Bettina Müller.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 17:51 Uhr aktualisiert