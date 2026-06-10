Mann tot in der Thaya gefunden: Obduktion angeordnet

Der Fund eines toten 64-jährigen Mannes in der Thaya bei Dobersberg beschäftigt die Ermittlungsbehörden. Da die genaue Todesursache vorerst ungeklärt blieb, wurde eine Obduktion angeordnet.

Nachdem ein 64-jähriger Mann in der Thaya bei Dobersberg (Bezirk Waidhofen an der Thaya) tot aufgefunden worden ist, laufen die Ermittlungen zu den genauen Umständen seines Todes.

Spaziergängerin entdeckte Leiche

Eine Spaziergängerin bemerkte den reglosen Körper am Montagnachmittag im Wasser und verständigte die Einsatzkräfte. Für den Mann aus der Region kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Obduktion soll Klarheit bringen

Da die Todesursache zunächst nicht eindeutig festgestellt werden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Krems eine Obduktion an. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Der 64-Jährige wurde im Bereich einer Wehranlage entdeckt. Ermittler gehen davon aus, dass er zuvor mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein dürfte.