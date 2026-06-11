Großbrand in Mistelbach: Sägewerk in Vollbrand

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Mistelbach nun berichtet, wurde die Halle, in der Holzschnitzel gelagert wurden, durch das Feuer schwer beschädigt worden und zu einem Großteil auch eingestürzt ist. Die Halle stand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 10. auf 11. Juni 2026, in Vollbrand, wie auch Fotos zeigen. Die enorme Hitzeentwicklung und der intensive Funkenflug brachte zudem eine weitere Gefahr für das unmittelbar angrenzende Fernwärmekraftwerk. Die eingesetzten Feuerwehren haben durch gezielte Löschmaßnahmen ein Übergreifen der Flammen jedoch verhindern können.

©FF Mistelbach | In Mistelbach hat ein Sägewerk gebrannt. ©FF Mistelbach | Rund 170 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Drohne hat mit Luftaufnahmen unterstützt

Insgesamt waren rund 170 Florianis von neun Feuerwehren mit 39 Fahrzeugen im Einsatz. Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden. Durch eine Drohne konnten auch Luftaufnahmen gemacht werden, die eine bessere Lagebeurteilung ermöglichten und die Löschmaßnahmen koordinierten bzw. unterstützten. Gefahr für Menschenleben hätte „zu keiner Zeit“ bestanden, so die Florianis. Wie es zum Brand gekommen ist, wird derzeit von der Polizei untersucht und ermittelt.