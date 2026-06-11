Mila (2) hat beide Eltern verloren: „Ihr Leben steht völlig Kopf…“

Bei einem schrecklichen Unfall hat die 2-jährige Mila ihre beiden Eltern verloren, sie selbst hat überlebt. Nun sammelt ihre Familie Spenden für das Kleinkind. Wir haben mit ihrem Onkel gesprochen.

Ein Zugunfall in Allentsteig (Bezirk Zwettl, Niederösterreich) hat vor wenigen Tagen ganz Österreich geschockt. Zwei Erwachsene sind dabei ums Leben gekommen, deren zweijährige Tochter hat überlebt. Alles dazu auch hier: Zwei Tote und ein überlebendes Kind nach Zugunglück: Neue Details. Die zweijährige Mila steht nun plötzlich ohne Eltern da. Angehörige des Mädchens bitten jetzt um Spenden.

Spendenaktion „keineswegs eine Fälschung oder ein Betrugsversuch“

„Mila ist ein Kleinkind, das jetzt ohne Eltern dasteht. Sie hat den Crash überlebt, aber ihr Leben steht völlig Kopf“, schreibt ihr Onkel im Aufruf auf der Spendenplattform gofundme. Die Spenden werden nun dafür verwendet, dem Mädchen ein „stabiles, sicheres Zuhause und eine Zukunft“ zu geben. Und weiter: „Sie hat ihre Eltern verloren – aber mit Ihrer Unterstützung wird sie nicht allein gelassen.“ Da scheinbar das Gerücht herumging, dass die Spendenaktion Betrug sein soll, hat sich nun auch der Allentsteiger Bürgermeister, Georg Marksteiner, und die Gemeinde selbst dazu geäußert und versichert, dass es sich „keineswegs um eine Fälschung oder einen Betrugsversuch handelt“.

„Ziel der Initiative ist es…“

Währenddessen haben sich Familie und Freunde der Verstorbenen für die „überwältigende Anteilnahme, die vielen Beileidsbekundungen sowie die zahlreichen großzügigen Spenden“ bedankt. Der gesamte Erlös der Spendenaktion soll ausschließlich der zweijährigen Mila zugute kommen. „Ziel der Initiative ist es, ihr nach diesem schweren Schicksalsschlag zumindest in finanzieller Hinsicht etwas Sicherheit zu geben und ihre Zukunft bestmöglich zu erleichtern“, lässt die Familie ausrichten. Finanzielle Sorgen sollen ihr in den nächsten Jahren erspart bleiben. Zur Spendensammlung kommt ihr übrigens hier online bei gofundme. Bisher (Stand 11. Juni 2026, 12.45 Uhr) sind fast 8.000 Euro online zusammengekommen.

„Mein Bruder ist mein Anker im Leben gewesen…“

Wir haben nun auch mit dem Onkel der zweijährigen und dem Bruder des Verstorbenen gesprochen, der gegenüber 5 Minuten erklärt, dass er von seiner Mutter vom Unfall erfahren hat. Sein Bruder war für ihn wie ein zweiter Vater. Als er vom Tod seines Bruders und dessen Frau erfahren hatte, war er in Schockstarre. „Ich bin noch immer im Schock. Mein Bruder ist mein Anker im Leben gewesen. Mein ganzes Leben lang.“

Mila hat „ziemlich viele Menschen, die sie auffangen werden“

Auf die Frage hin, wie es Mila geht, meint er, dass sie eine Wunde am Kopf habe und aktuell noch im Krankenhaus ist. Bis auf Weiteres hat die Bezirkshauptmannschaft das Sorgerecht übernommen. Wo Mila in Zukunft bleiben und leben wird, steht derzeit noch nicht ganz fest. Eventuell wird es aber ihre Oma sein. Der Onkel der zweijährigen weiß allerdings: „Es gibt viele Möglichkeiten. Sie hat ziemlich viele Menschen, die sie auffangen werden.“ Er selbst ehe sich auch dazu verpflichtet, „dass ich ihr ganz viel helfe, weil auch mein Bruder mir so viel geholfen hat“.