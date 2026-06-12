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Ein Bild auf 5min.at zeigt Stau auf der A2 Südautobahn durch den Seitenspiegel eines Autos.
Alarmiert wurden die Einsatzkräfte über einen E-Call, dem automatischen Notrufsystem eines Autos.
Bezirk Sankt Pölten
12/06/2026
Kilometerlanger Stau

Serienunfall auf der Westautobahn mit 18 Autos fordert 5 Verletzte

Bei einem Serienunfall auf der Westautobahn (A1) zwischen St. Pölten und Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) sind am Donnerstagabend fünf Personen verletzt worden.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Eine Serie von Unfällen hat sich am Donnerstagabend, dem 11. Juni 2026, auf der Autobahn im Bereich Pyhra (Bezirk St. Pölten) in Richtung Wien ereignet. Beim ersten Zusammenstoß gab es vier Verletzte. Im darauffolgenden Rückstau kam es zu vier weiteren Folgeunfällen, bei denen eine Person verletzt wurde. Laut ORF Niederösterreich waren insgesamt mindestens 18 Fahrzeuge, darunter auch ein Lkw, in die Crashs verwickelt.

Vier Kilometer langer Stau

Die Bilanz der Unfälle: fünf Verletzte – eine Person davon leicht, bei den anderen ist der Verletzungsgrad noch offen. Wegen der Sperre von zwei Fahrspuren wuchs der Stau am Abend auf über vier Kilometer an. Die Unfallursachen werden laut Polizei noch ermittelt. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte übrigens über einen E-Call, dem automatischen Notrufsystem eines Autos.

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