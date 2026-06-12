Über 480 Produkte: Wiener Ehepaar betrügt Online-Handel um 20.000 Euro

Ein in Wien wohnhaftes Ehepaar soll durch Vortäuschen von Schadensfällen und Rücksendungen systematisch diverse Onlinehändler betrogen haben, berichtet nun die niederösterreichische Polizei.

Die Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Vösendorf (Niederösterreich) haben dabei seit März 2026 umfassend gegen die beiden 40-Jährigen ermittelt. Sie sollen Schadensfälle und Rücksendungen von online gekauften Produkten vorgetäuscht haben, es ging um hunderte Artikel. Die beiden wurden über Anordnung des Landesgerichts Wiener Neustadt am 10. Juni 2026 festgenommen.

Beschuldigte jetzt in Justizanstalt

Bei einer Hausdurchsuchung an ihrer Wohnadresse konnten die Polizisten schließlich über 480 Gegenstände sicherstellen, die vermutlich durch die Straftaten erlangt wurden. Die Schadenssumme? „Mehr als 20.000 Euro“, so die Beamten. Die Beschuldigten machten bei der Vernehmung von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebraucht. sie wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.