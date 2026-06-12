15.000 Euro erkämpft: Frau soll sich „auskurieren“, wird dann gekündigt

Erst hieß es noch "kurieren Sie sich gut aus", dann wurde einer Arbeitnehmerin aus Niederösterreich erst die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses vorgelegt, später dann trudelte das Entlassungsschreiben ein.

Einer Arbeitnehmerin aus dem Bezirk Lilienfeld (Niederösterreich) ist ein Schreiben vom Rechtsanwalt ins Haus geflattert. Darin wurde ihr die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses „vorgeschlagen“. Zudem wurde ihr unterstellt, dass sie Patientenakten nicht zurückgegeben hätte, heißt es nun seitens der Arbeiterkammer (AK), zu der sie in weiterer Folge ging.

„Ein solches Vorgehen verunsichert andere Beschäftigte und…“

Den Vorwürfen widersprach die Frau nämlich und stimmte der Auflösung gleichzeitig auch nicht zu. Wenig später sollte dann sogar das Entlassungsschreiben eintrudeln. Nachdem sie sich an die AK Bezirksstelle wandte, wurde rasch gehandelt, es gab nämlich eine Verfallsfrist. Die Experten brachten in weiterer Folge Schadensersatzansprüche in Höhe von rund 15.000 Euro brutto ein. „Ein solches Vorgehen verunsichert andere Beschäftigte und vergiftet das Arbeitsklima. Umso wichtiger ist es, sich gegen haltlose Anschuldigungen zu wehren“, so AK-Bezirksstellenleiter Jürgen Eder.