Erster österreichischer Satellit soll im Herbst in den Weltraum fliegen

Es ist der erste vollständig in Österreich entwickelte und gebaute, kommerzielle Satellit. Noch diesen Herbst soll er in den Weltraum starten. Am Flughafen Wien wurde die Mission vorgestellt.

"Die Satellitenmission ist ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich", sagt Johanna Mikl-Leitner im Zuge der Präsentation am Flughafen Schwechat.

"Die Satellitenmission ist ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich", sagt Johanna Mikl-Leitner im Zuge der Präsentation am Flughafen Schwechat.

Am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) wurde am Freitag, den 12. Juni 2026 die erste kommerzielle Satellitenmission aus Österreich vorgestellt. Der erste vollständig in Österreich hergestellte Satellit soll noch diesen Herbst starten. Entwickelt wurde der „AT-ASTRA“ vom Raumfahrtunternehmen „R-Space“.

R-Space wurde immer stark von Niederösterreich unerstützt

Bei der Vorstellung am Wiener Flughafen war auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) dabei. Sie betonte: „Mit der Präsentation der ersten kommerziellen Satellitenmission aus Österreich wird sichtbar, was möglich ist, wenn Forschung, Innovation und Unternehmertum zusammentreffen.“ Laut R-Space-Geschäftsführer Carsten Scharlemann wurde das Raumfahrunternehmen immer sehr stark von Niederösterreich unterstützt – jetzt wäre es an der Zeit, durch die Schaffung von Arbeitsplätzen im Hochtechnologiesektor etwas zurückzugeben.

Starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich

Laut Mikl-Leitner ist die Satellitenmission ein wichtiges Zeichen für die niederösterreichische Wirtschaft. Niederösterreich greife mit dieser Mission sprichwörtlich „nach den Sternen“.