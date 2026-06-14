Verkehrs-Tragödie: 18-Jähriger erliegt Flammen in Unfallauto

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am gestrigen Samstag, den 13. Juni im Bezirk Baden (Niederösterreich). Dabei verlor ein 18-Jähriger sein Leben, mehrere weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Baden lenkte laut Polizei am 13. Juni 2026, um 22.20 Uhr sein Auto auf der Landesstraße 4024 von Aigen kommend in Richtung Enzesfeld, Bezirk Baden. Im Fahrzeug befanden sich außer dem 18-jährigen Lenker noch weitere vier Personen.

18-Jähriger fährt mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve

Zu selber Zeit fuhr ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Baden in die Gegenrichtung. Im Fahrzeug befanden sich außer ihm noch weitere zwei Personen. Nach Erstangaben der Beteiligten sei der jugendliche Fahrzeuglenker offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve gefahren, habe die Kontrolle über den Wagen verloren und kollidierte frontal mit dem Auto des 67-Jährigen.

Auto fängt Feuer, jugendlicher Fahrer ist eingeklemmt und kann sich nicht befreien

Das Fahrzeug des 18-Jährigen fing nach dem Frontalzusammenstoß sofort Feuer. Ein Unfallszeuge konnte drei Insassen noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Der 18-jährige Fahrzeuglenker war im Fahrzeug eingeklemmt und fiel den sich schnell ausbreitenden Flammen zum Opfer.

Auch Mitfahrer lebensbedrohlich verletzt

Ein Mitfahrer des 18-Jährigen wurde durch die Kollision aus dem Fahrzeug geschleudert, lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das AKH Wien geflogen. Zwei Mitfahrer des 18-Jährigen wurden zudem schwer und eine Person unbestimmten Grades verletzt und in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.

Insassen des zweiten Autos leicht verletzt

Der 67-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall wie seine Mitfahrerinnen leicht verletzt und in das Landesklinikum Baden eingeliefert. Bei dem Rettungseinsatz waren zahlreiche Fahrzeuge von Rettung, Feuerwehr und Polizei sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Landesstraße 4024 war in der Zeit von 22.45 bis 03.15 Uhr für den gesamten Verkehr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 07:22 Uhr aktualisiert