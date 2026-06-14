Glinzendorf feiert eigenes neues Gemeindewappen

Im Rahmen einer feierlichen Festmesse, zelebriert von Pfarrer Gregor Ziarnowski, wurde der Ort Glinzendorf (Niederösterreich) offiziell gewürdigt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte der rund 360 Einwohner zählenden Gemeinde ihr brandneues Gemeindewappen. „Ein Gemeindewappen ist weit mehr als ein sichtbares Zeichen. Es verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und zeigt, worauf eine Gemeinschaft stolz sein kann“, betonte die Landeshauptfrau in ihrer Festrede.

Eine wachsende Gemeinde mit Zukunft

Mikl-Leitner hob in ihrer Ansprache den starken Zusammenhalt im Ort hervor und machte die positive Entwicklung an drei Säulen fest: der familienfreundlichen Lage im Marchfeld mitsamt dem aktuellen Kindergartenausbau, der wirtschaftlich starken Region durch die Nähe zum neuen Bahn-Technologiezentrum von Stadler Rail sowie der Vorreiterrolle bei der Energiewende. Glinzendorf gilt als Windpark-Standort und war Landessieger der nÖ Photovoltaik-Liga. Auch bekannte Vorzeige-Betriebe wie der heimische ADAMAH BioHof der Familie Zoubek wurden als wichtige Botschafter für Nachhaltigkeit gelobt.

„Landschaft, Tradition und Glauben“

Für Bürgermeister Andreas Iser-Quirgst geht der Tag in die Geschichtsbücher ein. Er blickte auf die mittlerweile 650-jährige Historie des Ortes zurück: „Unser neues Wappen verbindet Landschaft, Tradition und Glauben und soll auch kommenden Generationen vermitteln, wofür Glinzendorf steht.“ Trotz des Stolzes auf die eigene Eigenständigkeit betonte der Ortschef, wie wichtig die enge Kooperation mit den Nachbargemeinden für eine starke Region sei. Musikalisch umrahmt wurde das Fest von den lokalen Kindergartenkindern sowie dem Musikverein Markgrafneusiedl.