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Foto auf 5min.at zeigt einen Raser bei Nacht.
Der Niederösterreicher war deutlich zu schnell unterwegs.
Traismauer / S33
15/06/2026
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Auf S33: Niederösterreicher 82 km/h zu schnell – Führerschein und Auto weg

Weil er auf der S33 mit 182 statt der erlaubten 100 km/h erwischt wurde, ist ein 44-jähriger Niederösterreicher nun sowohl sein Auto als auch den Führerschein bis auf Weiteres los.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Die Autobahnpolizei hat am Samstag, 13. Juni 2026, auf der S33 im Gemeindegebiet von Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Gegen 20.40 Uhr bretterte dann ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Mistelbach bei ihnen vorbei. Die Messung ergab 182 km/h. Eigentlich hätte der Niederösterreicher aber nur 100 km/h schnell sein dürfen, so die Beamten. Ihm wurde in weiterer Folge sowohl Führerschein als auch Auto vorläufig abgenommen. Der Lenker wird zudem der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

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