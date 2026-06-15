Auf S33: Niederösterreicher 82 km/h zu schnell – Führerschein und Auto weg

Weil er auf der S33 mit 182 statt der erlaubten 100 km/h erwischt wurde, ist ein 44-jähriger Niederösterreicher nun sowohl sein Auto als auch den Führerschein bis auf Weiteres los.

Die Autobahnpolizei hat am Samstag, 13. Juni 2026, auf der S33 im Gemeindegebiet von Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Gegen 20.40 Uhr bretterte dann ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Mistelbach bei ihnen vorbei. Die Messung ergab 182 km/h. Eigentlich hätte der Niederösterreicher aber nur 100 km/h schnell sein dürfen, so die Beamten. Ihm wurde in weiterer Folge sowohl Führerschein als auch Auto vorläufig abgenommen. Der Lenker wird zudem der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.