Wiener Raser (40) in Niederösterreich erwischt, Polizei hält ihn zwei Mal an

Bei Geschwindigkeitsmessungen am Samstag, 13. Juni 2026, ist Polzisten in Bisamberg (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich) ein 40-jähriger Wiener ins Netz gegangen. Er war mit 134 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs.

Gegen 17.35 Uhr raste der 40-Jährige bei den Polizisten vorbei. Diese konnten ihn schließlich anhalten und kontrollieren. Bei ihm wurden neben der massiven Geschwindigkeitsübertretung auch noch drei nicht im Zulassungsschein eingetragene bzw. genehmigte Modifikationen festgestellt. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Mehrere Anzeigen trudeln jetzt bei 40-Jährigem ein

Wenig später, gegen 18.45 Uhr, nahmen die Polizisten den 40-Jährigen in Bisamberg dann neuerlich beim Lenken des Autos wahr. Sie hielten ihn also abermals an und führten wieder die obligatorische Kontrolle durch. Dem Mann wurde in weiterer Folge die Weiterfahrt untersagt und um sicherzustellen, dass er auch wirklich nicht weiterfahren würde, wurden ihm auch die Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen. Nun werden mehrere Anzeigen bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gestellt.