Fußball-WM: „Österreich steigt auf“ – Waschbär glaubt an Sieg gegen Messi und Co.

Geht es nach den tierischen Orakeln im Tierschutzhaus Vösendorf (Niederösterreich), dann schafft es Österreich locker durch die Gruppenphase und steigt ins Sechzehntelfinale auf - inklusive Sieg gegen Argentinien!

Mit Siegen gegen Jordanien und Argentinien fixiert Österreich schon nach zwei Spielen den Aufstieg - so die tierischen Orakel.

Mit Siegen gegen Jordanien und Argentinien fixiert Österreich schon nach zwei Spielen den Aufstieg - so die tierischen Orakel.

Fast ganz Österreich ist aktuell im WM-Fieber, schon bald geht es auch für das heimische Nationalteam los. Ein guter Anlass, um erste Prognosen zu machen. Auch im Tierschutzhaus Vösendorf an der Wiener Grenze hat man die tierischen Orakel „sprechen“ lassen. Geht es nach ihnen, wird Österreich die Gruppenphase übrigens locker überstehen. Demnach wäre schon nach zwei Spielen klar, dass Österreich im Sechzehntelfinale stehen wird.

Wie die Österreich-Spiele bei der WM laut Katta Monika, Waschbär Mogli und Pferd Capo ausgehen

Drei Tiere hat man dabei antreten und vorhersagen lassen, wer jeweils die Gewinner der drei Gruppenspiele Österreichs sind. Beim Auftaktspiel gegen Jordanien wird Österreich demnach in den frühen Morgenstunden des 17. Juni (mitteleuropäischer Zeit) gewinnen, so Katta Monika. Waschbär Mogli glaubt überhaupt an die Sensation und sagt voraus, dass auch das Spiel gegen Weltmeister Argentinien rund um Lionel Messi und Co. siegreich für die heimischen Kicker endet. Geht es nach den tierischen Orakeln des Tierschutzhauses wird man dann mit dem sicheren Aufstieg in der Tasche aber nachlassen. Pferd Capo sieht am 28. Juni 2026 nämlich Algerien vorne.

Schaust du die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko? Nein, gar nicht Ja, aber nicht jedes Spiel Ja und zwar jedes einzelne Spiel! Nur die Österreich-Spiele Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Unser WM-Orakel war sich erstaunlich einig: Österreich steigt auf“

Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria, freut sich dementsprechend: „Unser WM-Orakel war sich erstaunlich einig: Österreich steigt auf. Jetzt hoffen wir, dass unsere Tiere genauso treffsicher sind wie ihre berühmten Vorgänger bei großen Turnieren.“ Damit spricht er wohl unter anderem auf Krake Paul, der bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika erstaunlich viele Spiele richtig vorhergesagt hat. Wo du die Spiele live schauen kannst, erfährst du übrigens hier: ServusTV, ORF: Wo die Fußball-WM-Gruppenphase übertragen wird.