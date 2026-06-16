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/ ©Gerd Pachauer / BMI
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind zwei Polizisten, die den Verkehr kontrollieren und Geschwindigkeit messen.
Bei einem Überholmanöver hatte der junge Mann fast 200 km/h am Tacho.
Gänserndorf
16/06/2026
Auto weg

Junger Autofahrer überholt mit 197 km/h, wird dabei geblitzt

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Siebenbrunner Straße ist Polizisten in Gänserndorf (Niederösterreich) ein 22-jähriger Autofahrer mit 197 km/h ins Netz gegangen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Am späten Montagnachmittag, 15. Juni 2026, standen die Polizisten gerade auf der Siebenbrunner Straße im Freilandgebiet von Gänserndorf, um Geschwindigkeiten zu messen. Gegen 17.40 Uhr raste ihnen ein Autofahrer entgegen. Dieser wurde während eines Überholmanövers von den Beamten mit nicht weniger als 197 km/h gemessen. Als er die Polizisten bemerkte, hielt der 22-jährige Fahrer aus Niederösterreich das Fahrzeug an. Sowohl Führerschein als auch Auto wurden beschlagnahmt, der junge Mann wird außerdem der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

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