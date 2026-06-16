Junger Autofahrer überholt mit 197 km/h, wird dabei geblitzt

Am späten Montagnachmittag, 15. Juni 2026, standen die Polizisten gerade auf der Siebenbrunner Straße im Freilandgebiet von Gänserndorf, um Geschwindigkeiten zu messen. Gegen 17.40 Uhr raste ihnen ein Autofahrer entgegen. Dieser wurde während eines Überholmanövers von den Beamten mit nicht weniger als 197 km/h gemessen. Als er die Polizisten bemerkte, hielt der 22-jährige Fahrer aus Niederösterreich das Fahrzeug an. Sowohl Führerschein als auch Auto wurden beschlagnahmt, der junge Mann wird außerdem der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.