Nova Rock-Kontrollen auf A4: 104 Führerscheine in 4 Tagen abgenommen

Bei Kontrollen im Rahmen des Nova-Rock-Festivals im Burgenland hat die niederösterreichische Polizei nicht weniger als 104 Führerscheine auf der A4 abgenommen.

Die niederösterreichische Polizei stand vier Tage lang auf der A4 im Einsatz. Grund war das Nova Rock-Festival im Burgenland.

Die niederösterreichische Polizei stand vier Tage lang auf der A4 im Einsatz. Grund war das Nova Rock-Festival im Burgenland.

Vom 11. bsi 14. Juni 2026 hat das NOVA Rock im Burgenland stattgefunden. Alles zur Polizeibilanz beim Festival selbst könnt ihr hier nachlesen: Polizei-Bilanz: Das war der häufigste Anzeigegrund am Nova Rock. Doch nicht nur im Burgenland hat die Polizei genauer hingeschaut, auch in Niederösterreich waren die Beamten unterwegs und haben kontrolliert. Grund dafür sind die in den vergangenen Jahren stets vielen Alko- und Drogenlenker. Daher hat man einen Schwerpunkt auf der A4 am Verkehrskontrollpunkt Bruck an der Leitha durchgeführt.

Auch Polizisten aus Deutschland und der Schweiz im Einsatz

An allen Einsatztagen sind dabei auch Ärzte für die Durchführung klinischer Untersuchung zur Verfügung gestanden. Darüber hinaus wurden umfangreiche technische Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Insgesamt waren über 50 Polizisten im Einsatz. Zusätzlich waren im Rahmen einer internationalen Kooperation noch 18 Polizisten aus Deutschland und zwei aus der Schweiz vor Ort.

Zwei Lenker lieferten sich mit bis zu 233 km/h ein Straßenrennen

Während der vier Einsatztage hat man 80 durch Drogen beeinträchtige Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen, weitere neun haben die klinische Untersuchung verweigert. Vier Autofahrer waren betrunken, neun wurden aufgrund mangelnder körperlicher und geistiger Fahrtauglichkeit aus dem Verkehr gezogen. Außerdem wurde bei zwei Lenkern eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung beanstandet. Die beiden lieferten sich ein Straßenrennen mit einer Geschwindigkeit von über 233 km/h, ihnen wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen. Apropos Führerscheine: Insgesamt wurden in den vier Tagen nicht weniger als 104 Stück abgenommen.

©LPD NÖ / O.Greene | Zahlreiche Autos bzw. Fahrzeuge… ©LPD NÖ / O.Greene | …wurden auf der A4 kontrolliert.

17 Kennzeichen abgenommen, 15.000 Euro eingehoben

Bei 30 Fahrzeugüberprüfungen wurden 100 schwere technische Mängel sowie 50 Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt. 17 Kennzeichen wurden in dem Rahmen abgenommen und Sicherheitsleistungen in der Höhe von rund 15.000 Euro eingehoben. Die niederösterreichische Polizei bezeichnet die Schwerpunktaktion abschließend als „maßgeblichen Erfolg“.