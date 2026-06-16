Tischler würde Chef tausende Euro schenken, dieser zahlt trotzdem nicht

Mehrmals wäre ein Tischler aus Niederösterreich seinem Arbeitgeber entgegengekommen. Er wollte den Job wechseln. Doch der Chef zahlte einfach nicht, obwohl der Arbeitnehmer ihm drei Viertel seiner Abfertigung geschenkt hätte.

Ein Tischler aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) musste Monat um Monat auf sein Gehalt warten. Grund dafür war die schwierige Lage, in der sich das Unternehmen, in dem er arbeitete, befand. Daher zeigte der Arbeitnehmer auch Verständnis. Als aber immer mehr Gehälter ausblieben, wandte er sich langsam an die Arbeiterkammer (AK). Er wollte nämlich endlich Klarheit und eine neue Arbeit finden.

Unternehmen muss schließlich blechen

Dazu erklärte er sich sogar bereit, auf drei Viertel seiner Abfertigung zu verzichten. Er wäre als mit drei statt zwölf Monaten Abfertigung zufrieden gewesen – und hätte damit tausende Euro freiwillig liegen gelassen bzw. hergeschenkt. Unglaublich: Auch diese Vereinbarung hielt das Unternehmen nicht ein. Daher ging der Mann mit Hilfe der AK-Experten vor das Arbeitsgericht, wo man das Unternehmen zu einer Zahlung von 21.000 Euro verpflichtete.

„Viel weiter entgegenkommen hätte man dem Arbeitgeber kaum können…“

Doch damit war die Warterei nicht zu Ende. Auch danach brauchte der Tischler nämlich noch Geduld, kam das Geld doch erst Monate später in vier unregelmäßigen Teilzahlungen am Konto an, weiß man seitens der AK. Immerhin: Mittlerweile wurde der gesamte Betrag ausbezahlt. AK-Bezirksstellenleiterin Sabine Draxler kann bei dem Fall nur den Kopf schütteln: „Viel weiter entgegenkommen hätte man dem Arbeitgeber kaum können. Trotzdem musste der Betroffene um sein Geld kämpfen.“