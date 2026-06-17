Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva: ÖRK
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Bagger auf einer Baustelle und einen Sanitäter.
In Niederösterreich kam es am Dienstag zu einem schweren Arbeitsunfall.
Amstetten
17/06/2026
Arbeitsunfall

Arbeiter bei Bagger-Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in einer Firma im Bezirk Amstetten ereignet. Ein 41-jähriger Arbeiter wurde dabei zwischen einer Mulde und einer Hallenwand eingeklemmt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In Amstetten in Niederösterreich kam es am Dienstagnachmittag (16. Juni) zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 45-jähriger Baggerfahrer zeigte laut Auskunft der Polizei einem 41-jährigen Arbeiter in einer Firma, wie man mit dem Bagger den Hallenboden reinigt. Doch dann passierte es: „Als dieser nach vorne gefahren sei, habe er mit der hinteren Laststütze des Baggers, die etwa 75 cm vom Bagger absteht, eine Absetzmulde touchiert“, schildert die Polizei. Durch den Anprall dürfte die Mulde nach vorne versetzt worden sein – mit bösen Folgen für den 41-Jährigen. Der Arbeiter aus dem Bezirk Amstetten wurde zwischen der Absetzmulde und der Außenwand der Halle eingeklemmt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: