Arbeiter bei Bagger-Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

In Amstetten in Niederösterreich kam es am Dienstagnachmittag (16. Juni) zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 45-jähriger Baggerfahrer zeigte laut Auskunft der Polizei einem 41-jährigen Arbeiter in einer Firma, wie man mit dem Bagger den Hallenboden reinigt. Doch dann passierte es: „Als dieser nach vorne gefahren sei, habe er mit der hinteren Laststütze des Baggers, die etwa 75 cm vom Bagger absteht, eine Absetzmulde touchiert“, schildert die Polizei. Durch den Anprall dürfte die Mulde nach vorne versetzt worden sein – mit bösen Folgen für den 41-Jährigen. Der Arbeiter aus dem Bezirk Amstetten wurde zwischen der Absetzmulde und der Außenwand der Halle eingeklemmt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.