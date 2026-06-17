FF Mödling rettet Entenfamilie von stark befahrener Straße

Eigentlich war die Freiwillige Feuerwehr Mödling gestern nur auf einer ganz normalen Besorgungsfahrt unterwegs – bis sie zu Lebensrettern für eine kleine Entenfamilie wurden.

Am gestrigen 16. Juni 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Mödling während einer Besorgungsfahrt auf eine Entenfamilie aufmerksam, die sich in dicht verbautes Stadtgebiet verirrt hatte. Durch den Aufenthalt der Tiere auf einer stark frequentierten Straße waren diese einer beträchtlichen Gefährdung ausgesetzt.

Entenmutter samt Küken rasch eingefangen und zum Mödlingbach gebracht

Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr nahm ein tierischer Ausflug ein glückliches Ende: Die Einsatzkräfte fingen die Entenmutter und ihre Küken behutsam ein und brachten sie in einer Transportbox sicher zum Mödlingbach. Direkt am Bachufer wieder freigelassen, konnte die Familie ihren Spaziergang ohne Gefahr fortsetzen. Das schnelle Handeln der Feuerwehr bewahrte die Tiere vor den Gefahren des Straßenverkehrs.