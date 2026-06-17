Motorradunfall: 69-Jähriger stürzt über steile Böschung in den Wald

Schwer verletzt: Am Mittwoch, den 17. Juni 2026, kam ein Motorradlenker im Gemeindegebiet von Trattenbach von der Fahrbahn ab und stürzte eine steile Böschung hinab. Eine nachkommende Bikerin alarmierte die Einsatzkräfte.

Der Schwerverletzte musste mit dem Notarzthubschrauber in ein Spital geflogen werden.

Der Schwerverletzte musste mit dem Notarzthubschrauber in ein Spital geflogen werden.

Ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg lenkte am Mittwoch, den 17. Juni 2026, gegen 14.20 Uhr, ein Motorrad auf der L 175 im Gemeindegebiet von Trattenbach (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich).

Baum gestreift, steil abgestürzt

Bei Straßenkilometer 10,8 sei er rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Baum touchiert und sei mit dem Motorrad die steil abfallende Böschung in einen Wald gestürzt. Eine nachkommende Motorradlenkerin setzte die Rettungskette in Gang.

69-Jähriger wird beim Unfall schwer verletzt

Der schwer verletzte Motorradlenker wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen.