Skip to content
Region auswählen:
/ ©Jakub Sisulak/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer.
Der Schwerverletzte musste mit dem Notarzthubschrauber in ein Spital geflogen werden.
Trattenbach
17/06/2026
Swcher verletzt

Motorradunfall: 69-Jähriger stürzt über steile Böschung in den Wald

Schwer verletzt: Am Mittwoch, den 17. Juni 2026, kam ein Motorradlenker im Gemeindegebiet von Trattenbach von der Fahrbahn ab und stürzte eine steile Böschung hinab. Eine nachkommende Bikerin alarmierte die Einsatzkräfte.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg lenkte am Mittwoch, den 17. Juni 2026, gegen 14.20 Uhr, ein Motorrad auf der L 175 im Gemeindegebiet von Trattenbach (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich).

Baum gestreift, steil abgestürzt

Bei Straßenkilometer 10,8 sei er rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Baum touchiert und sei mit dem Motorrad die steil abfallende Böschung in einen Wald gestürzt. Eine nachkommende Motorradlenkerin setzte die Rettungskette in Gang.

69-Jähriger wird beim Unfall schwer verletzt

Der schwer verletzte Motorradlenker wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen.

Fährst du mit dem Motorrad?

Ja, leidenschaftlich gerne
Nein
Ist mir zu gefährlich
Manchmal
Nur bei schönem Wetter
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: