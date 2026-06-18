15 Monate alten Bub erwürgt – Mutter heute vor Gericht

Sie soll ihr eigenes Kind getötet haben: Eine Mutter steht wegen Mordes an ihrem 15 Monate alten Sohn vor dem Landesgericht Krems. Der Prozess ist auf einen Tag anberaumt, das Urteil wird noch für Donnerstag erwartet.

Die Anklage: Demnach soll sie dem kleinen Buben durch Erwürgen die Luft abgeschnitten haben. Der leblose Körper des Kindes wurde damals am späten Nachmittag von einem Angehörigen in der Wohnung entdeckt. Direkt nach der Tat soll die Mutter versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stabilisiert und festgenommen werden konnte. Mehr dazu hier: Tragödie in Niederösterreich: Obduktion des toten Kleinkindes angeordnet. Seither saß die Frau in Untersuchungshaft. Die Verhandlung findet am Landesgericht Krems von 9 bis 18.30 Uhr statt. Bis zur Verurteilung gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.