Wildtiere in Not: Zahl der Notfälle in fünf Jahren verfünffacht

Die Zahlen der aktuellen Statistik sind alarmierend: Im Vergleich zum Vormonat hat sich die Zahl der Schützlinge mehr als verdoppelt. Noch deutlicher wird die Krise im Langzeitvergleich, denn die Anzahl der aufgenommenen Wildtiere hat sich in den vergangenen fünf Jahren verfünffacht. Zum Vergleich: In früheren Jahren lag die Gesamtzahl für eine komplette Saison bei etwa 1.800 bis 2.000 Tieren, so in einer Aussendung der Tierschutz Austria.

Happy End für 240 Tiere

Aktuell befinde man sich mitten in der Wildtiersaison. Vor allem junge Vögel, Eichhörnchen und Rehkitze müssen derzeit rund um die Uhr versorgt werden. Zumindest für 240 Tiere gab es bereits ein Happy End: Sie konnten erfolgreich zurück in die Natur entlassen werden. Neben den traurigen Trends gibt es aber auch erfreuliche Beispiele für gelingenden Tierschutz. So übergab kürzlich ein Jäger ein verwaistes Rehkitz an die Station, dessen Mutter bei einem Verkehrsunfall getötet worden war. Das Kitz wird nun im Tierheim Parndorf aufgezogen. „Es ist großartig, dass Jäger und Tierschützer Hand in Hand arbeiten, um verwaisten oder verletzten Tieren eine Chance zu geben“, heißt es von der Wildtierstation. Auch mehrere Störche wurden nach der Erstversorgung bereits an die Spezialstation in Haringsee weitervermittelt. Der Verlust von Lebensräumen, der dichte Straßenverkehr und illegale Wildtierkriminalität setzen der heimischen Tierwelt massiv zu. Da der Aufwand kaum noch zu bewältigen ist, bittet der Verein die Bevölkerung um Unterstützung. Hier kannst du spenden.