Plötzlich Wildschwein auf der Fahrbahn – Motorradfahrer schwer verletzt
Wildunfall auf der B3 im Gemeindegebiet von Weißenkirchen: Ein Motorradlenker stürzte nach einer Kollision mit einem Wildschwein. Der Notarzthubschrauber Christophorus 2 flog den Mann nach St. Pölten.
Der Mann aus dem Bezirk Krems (Niederösterreich) war am 17. Juni 2026 gegen 22.35 Uhr mit seinem Motorrad auf der B3 im Gemeindegebiet von Weißenkirchen in der Wachau (Niederösterreich) unterwegs. Er fuhr in Fahrtrichtung Melk, als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus
Der Biker prallte frontal gegen das Tier. „Der 54-Jährige kam zu Sturz und erlitt Verletzungen schweren Grades“, so die Polizei. „Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen“.