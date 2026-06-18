Plötzlich Wildschwein auf der Fahrbahn – Motorradfahrer schwer verletzt

Wildunfall auf der B3 im Gemeindegebiet von Weißenkirchen: Ein Motorradlenker stürzte nach einer Kollision mit einem Wildschwein. Der Notarzthubschrauber Christophorus 2 flog den Mann nach St. Pölten.

Der Unfall ereignete sich am späten Mittwochabend auf der B3 im Gemeindegebiet von Weißenkirchen.

Der Unfall ereignete sich am späten Mittwochabend auf der B3 im Gemeindegebiet von Weißenkirchen.

Der Mann aus dem Bezirk Krems (Niederösterreich) war am 17. Juni 2026 gegen 22.35 Uhr mit seinem Motorrad auf der B3 im Gemeindegebiet von Weißenkirchen in der Wachau (Niederösterreich) unterwegs. Er fuhr in Fahrtrichtung Melk, als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Der Biker prallte frontal gegen das Tier. „Der 54-Jährige kam zu Sturz und erlitt Verletzungen schweren Grades“, so die Polizei. „Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen“.