Bis zu 36 Grad: Caritas schnürt Hitzepaket

Temperaturen bis zu 36 Grad machen armutsbetroffenen und obdachlosen Menschen schwer zu schaffen. Die Caritas steuert mit einem Hitzepaket und 24 kühlen Klimaoasen in Wien und Niederösterreich dagegen.

Obwohl es im Juni auch Regentage gab, verzeichnet die aktuelle Messgeschichte den wärmsten Juni überhaupt. Was früher als Ausnahmezustand galt, ist laut Caritas mittlerweile zur neuen Normalität geworden. „Die extreme Hitze ist für vulnerable Personen genauso gefährlich wie die Kälte im Winter. Obdachlose Menschen sind der Hitze meist schutzlos ausgeliefert“, warnt Caritasdirektor Klaus Schwertner.

24 „Klimaoasen“ eröffnet

Um den betroffenen Menschen akut zu helfen, öffnet die Hilfsorganisation gemeinsam mit verschiedenen Pfarren in Wien und Niederösterreich insgesamt 24 sogenannte „Klimaoasen“. Rund 500 ehrenamtliche Helfer betreuen die schattigen Pfarrgärten, die als kostenlose Rückzugsorte dienen. Neben Abkühlung erhalten die Gäste dort erfrischende Getränke, kleine Mahlzeiten und die Möglichkeit zum Austausch gegen die Einsamkeit. Dass das Angebot dringend gebraucht wird, zeigen die Zahlen: Im Vorjahr wurden knapp 6.380 Besuche registriert, heißt es.

Streetwork und medizinische Hilfe auf den Straßen

Auch die Streetwork-Teams intensivieren ihre Einsätze. Da Menschen auf der Straße kaum kühlende Rückzugsorte finden und oft gesundheitlich angeschlagen sind, verteilen die Helfer gezielt Wasser, Sonnencreme, Kopfbedeckungen sowie Isomatten und Sommerschlafsäcke. Unterstützung kommt zudem vom „Louisebus“, der rollenden Ordination der Caritas, in der freiwillige Ärzte an fünf Tagen pro Woche kostenlose medizinische Hilfe anbieten – beispielsweise durch die Ausgabe kühlender Cremen gegen geschwollene Beine.

Caritas bittet um Mithilfe

Die Caritas bittet auch die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit, da medizinische Notfälle im Sommer oft schwerer zu erkennen sind als im Winter. Im Ernstfall soll sofort die Rettung unter der Notrufnummer 144 verständigt werden. Schlafplätze und Aufenthaltsorte von Obdachlosen können zudem direkt an die „Gruft“ gemeldet werden. Um die Hilfe für Menschen in Not aufrechtzuerhalten, bittet die Caritas um Spenden. Bereits mit 3,50 Euro kann ein kaltes Getränk in einer Klimaoase finanziert werden, ein komplettes Hitzepaket für die Straße kostet 50 Euro.