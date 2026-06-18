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/ ©Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf
Bild auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf bei einer Tierrettung.
Ein Marder sorgte am Mittwochmorgen im Turnsaal eines Kindergartens für eine tierische Überraschung.
Wiener Neudorf
18/06/2026
Rettung

Marder im Turnsaal und müder Nymphensittich von Feuerwehr gerettet

Gleich zweimal wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf am Mittwoch zu tierischen Hilfeleistungen alarmiert. Ein Marder verirrte sich in einen Kindergarten, am Abend wartete ein müder Nymphensittich im Baum.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(218 Wörter)
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Dass die Feuerwehr eine Katze vom Baum rettet, ist bekannt. Ein Marder im Kindergarten oder ein schlafender Nymphensittich in einem Baum gehören aber definitiv nicht zu den alltäglichen Einsätzen. Gleich zweimal wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, zu tierischen Hilfeleistungen alarmiert.

Marder verirrt sich in Turnsaal

Am Morgen hatte sich ein Marder in den Turnsaal eines Wiener Neudorfer Kindergartens verirrt und sorgte dort für eine tierische Überraschung. Da sich der kleine Gast nicht freiwillig von seinem neuen Spielplatz trennen wollte, wurde die Feuerwehr zur Unterstützung gerufen. Mit viel Ruhe und Fingerspitzengefühl gelang es den ehrenamtlichen Einsatzkräften, den Marder einzufangen. Anschließend wurde der Vierbeiner in einem Waldgebiet wieder in die Freiheit entlassen, so die Feuerwehr in einer Aussendung.

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Ein Marder sorgte am Mittwochmorgen im Turnsaal eines Kindergartens für eine tierische Überraschung.

Nymphensittich in einem Baum entdeckt

In den Abendstunden folgte der nächste tierische Einsatz: In der Linkegasse wurde ein herrenloser Nymphensittich in einem Baum entdeckt. Der gefiederte Ausreißer hatte sich dort offenbar bereits einen Schlafplatz für die Nacht gesucht und konnte von den Einsatzkräften behutsam per Hand eingefangen werden. Nachdem auch eine Befragung der Nachbarschaft keinen Besitzer ausfindig machen konnte, wurde der Nymphensittich zur weiteren Versorgung ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht, heißt es abschließend.

Bild auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf bei einer Tierrettung.
©Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf |
Der am Abend in der Linkegasse entdeckte Nymphensittich wurde von den Einsatzkräften behutsam per Hand eingefangen.
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Der am Abend in der Linkegasse entdeckte Nymphensittich wurde von den Einsatzkräften behutsam per Hand eingefangen.
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