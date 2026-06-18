Wechsel ins Ländle: SK Rapid verleiht Dominik Weixelbraun zu Lustenau

Der 22-jährige Niederösterreicher soll beim frischgebackenen Bundesliga-Aufsteiger im Ländle wertvolle Matchpraxis auf erstklassigem Niveau sammeln, heißt es in einer aktuellen Medieninformation. Weixelbraun war erst im Sommer 2025 vom SKU Amstetten nach Hütteldorf gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit verbuchte er insgesamt 18 Einsätze für die Profimannschaft der Grün-Weißen in der ADMIRAL Bundesliga, dem ÖFB-Cup sowie in der UEFA Conference League samt Qualifikation und erzielte dabei einen Pflichtspieltreffer. Zudem kam der flinke Angreifer sechsmal für die zweite Mannschaft von Rapid zum Einsatz.

„Enorm viel Potential“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer verspricht sich viel von dem Leihgeschäft: „Dominik ist ein junger Spieler mit enorm viel Potenzial, für dessen Entwicklung regelmäßige Spielminuten auf hohem Niveau besonders wichtig sind. Die Leihe gibt ihm die Chance, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.“ Katzer wünschte dem Offensivakteur viel Erfolg für seine neue Aufgabe in Vorarlberg.