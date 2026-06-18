Autofahrer aufgepasst: Hier kommt es bei St. Pölten zu einer Sperre

Auf der A1 Westautobahn müssen sich Autofahrer am kommenden Wochenende auf eine Sperre einstellen. Im Zuge der umfassenden Sanierungsarbeiten wird die Ausfahrt St. Pölten Süd (NÖ) komplett gesperrt.

Die ASFINAG saniert die Fahrbahn und die Brücken auf der A1 im Bereich St. Pölten.

Die ASFINAG saniert die Fahrbahn und die Brücken auf der A1 im Bereich St. Pölten.

Die Sperre betrifft die Richtungsfahrbahn Wien (aus Richtung Salzburg kommend) und dauert von Freitag, den 19. Juni, ab 17 Uhr bis Montag, den 22. Juni, um 5 Uhr, das berichtet die ASFINAG in einer aktuellen Presseaussendung. Grund für die Wochenend-Sperre sind großflächige Asphaltierungsarbeiten auf der Fahrbahn, die bis zur Kreuzung mit der Mariazeller Straße (B 20) reichen. Eine Umleitung wird eingerichtet: Der Verkehr wird großräumig über die Anschlussstelle St. Pölten Ost auf der S 33 Kremser Schnellstraße umgeleitet.

Gesamtsanierung läuft bis Oktober 2026

Die Arbeiten an diesem Wochenende sind Teil eines größeren Sanierungsprojekts der ASFINAG auf der Westautobahn. Der gesamte Bauabschnitt erstreckt sich von St. Pölten Süd bis nach Völlerndorf. Im Zuge dieser Generalerneuerung wird nicht nur der komplette Fahrbahnbelag modernisiert, sondern es werden auch sämtliche Brücken in diesem Bereich umfassend saniert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 12:53 Uhr aktualisiert