Kind erwürgt: 16 Jahre Haft für Mutter in Krems

Nach dem gewaltsamen Tod eines 15 Monate alten Buben am Landesgericht Krems das Urteil gefallen: Die Mutter wurde wegen Mordes zu 16 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 15 Monate alten Buben am Landesgericht Krems liegt das Urteil vor. Die 30-jährige Mutter wurde wegen Mordes zu 16 Jahren Haft verurteilt. Die Geschworenen bejahten die Mordfrage einstimmig mit 8:0 Stimmen. Auch die Frage der Zurechnungsfähigkeit wurde mit 7:1 Stimmen bejaht, so in mehreren Medienberichten.

Schadenersatz für den Vater

Die Frau hatte ihrem Sohn die Luft abgeschnitten. Ein Angehöriger fand den leblosen Körper des Kindes in der Wohnung, während die Mutter nach einem anschließenden Suizidversuch schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und festgenommen wurde. Mehr dazu hier: 15 Monate alten Bub erwürgt – Mutter heute vor Gericht. Neben der Haftstrafe wurde der 30-Jährigen auferlegt, dem Vater des Kindes rund 34.000 Euro Schadenersatz zu zahlen, darunter 30.000 Euro Trauerschmerzengeld. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.