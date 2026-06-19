Am Bahnhof: Mann entblößte sich vor mehreren Mädchen

Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten wurde festgenommen, nachdem er sich am Bahnhof vor mehreren minderjährigen Mädchen entblößt haben soll.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Neulengbach (NÖ) konnten am Dienstag, dem 16. Juni 2026, einen 34-Jährigen ausforschen und vorläufig festnehmen. Ein 11-jähriges Mädchen hatte zuvor gemeinsam mit ihrer Mutter Anzeige erstattet, nachdem ihr ein unbekannter Mann gegen 15 Uhr während einer Zugfahrt im Bereich des Bahnhofes Neulengbach sein Geschlechtsteil gezeigt hatte.

Weitere Taten an Minderjährigen nachgewiesen

Im Zuge der folgenden Erhebungen stellte sich heraus, dass der Vorfall kein Einzelfall war. Dem Beschuldigten konnten zwei weitere derartige Handlungen im Bereich des Bahnhofes zugeordnet werden: Am 19. Mai 2026 soll der Mann sein Geschlechtsteil einer Neunjährigen gezeigt haben. Am 8. Juni 2026 soll er sich vor einer Neunjährigen und einer Elfjährigen entblößt haben. Bei den polizeilichen Einvernahmen zeigte sich der 34-Jährige zu den Vorwürfen teils geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde der Mann in die dortige Justizanstalt eingeliefert.