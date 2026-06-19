Probeführerschein-Besitzer rast mit 142 km/h vor Polizei davon

Ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Wien-Margareten gab auf einem Motorrad völlig ungeniert Vollgas. Als die Polizei ihn stoppen wollte, mutierte er im Kreisverkehr sogar zum Geisterfahrer.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Polizeiinspektion Neulengbach (NÖ) auf der LB 44 im Gemeindegebiet von Maria Anzbach geriet am Donnerstag, 18. Juni 2026 gegen 11 Uhr ein Motorradlenker ins Visier der Beamten. Der Mann war in Richtung Osten mit 142 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h unterwegs. Da eine sofortige Anhaltung fehlschlug, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und holten das Motorrad im Ortsgebiet von Eichgraben ein.

Probeführerschein futsch

Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Lenker die Maschine im Ortsgebiet auf rund 112 km/h. Auf seiner riskanten Flucht durchfuhr er unter anderem einen Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung. Erst nach mehrmaligen Lautsprecherdurchsagen der Streifenbesatzung stoppte der Mann. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der 21-jährige Wiener ist lediglich im Besitz eines Probeführerscheins, eine Lenkberechtigung für Motorräder hat er nicht. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde folgt.