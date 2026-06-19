Auto streift Radfahrer: Schwer verletzt

Gestern Nachmittag kam es auf der Hauptstraße in Mauerbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 70-jährige aus dem Bezirk St. Pölten erfasste mit dem Auto einen 67-jährigen Radfahrer.

Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde mit schweren Verletzungen ins AKH gebracht.

Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde mit schweren Verletzungen ins AKH gebracht.

Auf der Hauptstraße in Mauerbach (Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich) kam es am gestrigen 18. Juni 2026, gegen 15.00 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto, gelenkt von einem 70-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Pölten, soll mit der rechten Fahrzeugseite einen 67-jährigen Radfahrer aus Wien Rudolfsheim gestreift haben.

Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt ins AKH Wien gebracht

Beide kamen aus Richtung Wien. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand noch laufender Erhebungen. Der Radfahrer kam zu Sturz und erlitt Verletzungen schweren Grades. Er wurde vom Rettungsdienst in das Allgemeine Krankenhaus Wien (AKH) verbracht.