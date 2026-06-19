LKW von Zug erfasst: 35-Jähriger wird 60 Meter weit geschleudert

Weil ein 35-jähriger Fahrer eines Lastwagens das rote Lichtzeichen an einem Bahnübergang übersah, kam es im Bezirk Horn zu einem folgenschweren Unfall: Der Mann und sein 17-jähriger Beifahrer kollidierten mit einem Personenzug.

Am unbeschrankten Bahnübergang dürfte der Lenker aus bislang unbekannter Ursache das rote Lichtzeichen der Ampelanlage übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Personenzug.

Am unbeschrankten Bahnübergang dürfte der Lenker aus bislang unbekannter Ursache das rote Lichtzeichen der Ampelanlage übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Personenzug.

Bedienstete der Polizeiinspektion Eggenburg wurden am 18. Juni 2026, gegen 12:10 Uhr, über einen Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Personenzug in Kenntnis gesetzt. Ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn lenkte einen Lkw auf der L 1155 aus Richtung Kainreith kommend in Fahrtrichtung Rodingersdorf. Im Fahrzeug befand sich zudem ein 17-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Horn.

LKW übersieht Lichtzeichen der Ampelanlage und kollidiert mit Zug

Am dortigen unbeschrankten Bahnübergang dürfte der Lenker aus bislang unbekannter Ursache das rote Lichtzeichen der Ampelanlage übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Personenzug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw rund 60 Meter weit geschleudert, ehe er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

35-Jähriger schwer verletzt, auch 17-jähriger Beifahrer verletzt

Der 35-jährige Lenker erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Der 17-jährige Beifahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sowohl die rund 30 Fahrgäste als auch der Triebfahrzeugführer des Personenzuges blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 17:09 Uhr aktualisiert