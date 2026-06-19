Auto kracht mit hoher Geschwindigkeit gegen Baum: Beide Insassen schwer verletzt

In Schiltern (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) kam es in der Nacht auf Freitag zu einem schweren Unfall. Ein Auto prallte frontal gegen einen Baum, beide Insassen werden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der 38-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Er erlitt Verletzungen schweren Grades.

Der 38-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Er erlitt Verletzungen schweren Grades.

Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt lenkte am in der Nacht auf heute, den 19. Juni 2026, gegen 00.10 Uhr, ein Auto auf der Werksstraße im Ortsgebiet von Schiltern, Bezirk Neunkirchen, aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Sautern. Auf dem Beifahrersitz fuhr ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen mit.

Kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab

Der Pkw dürfte aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und kam in weiterer Folge auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Fahrer im Auto eingeklemmt

Der 38-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus diesem befreit. Er erlitt Verletzungen schweren Grades, sein Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt verbracht.