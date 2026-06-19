Großfahndung nach Banküberfall in Korneuburg

Eine Mitarbeiterin der Bank soll einen Schock erlitten haben: Aktuell läuft eine Fahndung nach einem unbekannten Bankräuber, der am Freitagnachmittag eine Bankfiliale in Korneuburg (Niederösterreich) überfallen hat.

Am heutigen Freitagnachmittag, den 19. Juni 2026, gegen 14.30, kam es zu einem Banküberfall auf eine Bankfiliale in Korneuburg (Niederösterreich). Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich gegenüber 5 Minuten bestätigt, läuft aktuell eine Großfahndung. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Mann erbeutet Bargeld und flüchtet

Bislang ist unklar, ob der Mann bei der Tat bewaffnet war. Fest steht allerdings, dass er Bargeld erbeutete. Über die genaue Höhe des Betrags ist aktuell noch nichts bekannt. Der Mann soll dunkel gekleidet gewesen sein. Die Fahndung ist laut Polizei in vollem Gange.