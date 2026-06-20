Highlight für Familien: Schlumpf-Welt kommt nach Traiskirchen

Bereits diesen Herbst ist es so weit: Traiskirchen (Bezirk Baden, Niederösterreich) bekommt eine neue Familienattraktion: Ein Schlumpfwelt, die in Europa einzigartig ist.

Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren: Bereits im Herbst soll die neue Schlumpfwelt im Gewerbepark Traiskirchen dann ihre Tore öffnen. Auf dem geschichtsträchtigen Areal der ehemaligen Semperit-Produktionsstätte entsteht ein rund 4.000 Quadratmeter großes Indoor-Erlebniszentrum, welches das ikonische Schlumpfdorf detailgetreu zum Leben erweckt.

Kinder können ihre Abenteuer aktiv mitgestalten

Die Schlumpfwelt wird für Kinder eine Mischung aus Spaß und Lernen sein: Das Konzept setzt auf Interaktion. Anstelle einer passiven Zuschauerrolle werden Kinder und ihre Eltern hier zu aktiven Gestaltern ihres Aufenthalts. Indem das ikonische Dorf der Schlümpfe erstmals physisch greifbar wird, setzt das Projekt neue Standards im Bereich des modernen Familien-Indoor-Entertainments.

Besonders Highlight: Teich, den Familien auf Floß überqueren müssen

An interaktiven Wassertischen begreifen Kinder beispielsweise physikalische Gesetze wie Strömung und Stauung durch eigenes Ausprobieren. Ein weiteres Abenteuer wartet beim „Goldschlumpfen“: Hier müssen Familien auf einem seilgeführten Floß gemeinsam einen Teich überqueren, um die Goldfelder zu erreichen. Das schweißt zusammen und stärkt spielerisch die Kommunikation und den Teamgeist.

Vom „Gargamelhaus“ bis zum „Schlumpftheater“ alles dabei

Das Angebot erstreckt sich über 18 verschiedene Erlebnisbereiche, die von „Gargamels Haus“ bis hin zum „Schlumpftheater“ reichen. Damit etabliert sich die Schlumpfwelt in Traiskirchen als europaweit erstes Projekt dieser Art, das konsequent auf familienorientiertes Edutainment – also die Kombination aus Bildung und Unterhaltung – setzt. Zielgruppe sind Kinder ab 5 Jahren. Für die nötige Entspannung der Erwachsenen ist ebenfalls gesorgt: Die verschiedenen Gastronomiebereiche bieten Eltern ideale Rückzugsorte für eine Auszeit zwischendurch.