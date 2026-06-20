Bankraub in Korneuburg: Hast du E-Scooter-Fahrer mit FFP2-Maske gesehen?

Der bislang unbekannte Mann hat Freitagnachmittag die Bankfiliale im Bereich des Korneuburger Hauptplatzes betreten und ging zielstrebig am Empfangsschalter vorbei in das Büro einer Angestellten, berichtet die Polizei nun. Dort schloss er die Bürotür, drohte der Mitarbeiterin und brachte sie dazu, das Geld aus dem Tresor zu nehmen. Dieses verstaute er in einer Sporttasche, zwang das Opfer, sich auf den Boden zu legen, und schlug mehrmals auf sie ein. Anschließend flüchtete er mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung. Umgehend wurde eine Großfahndung eingeleitet – allerdings ohne Ergebnis.

Bankraub in Korneuburg: Polizei bittet Bevölkerung um sachdienliche Hinweise

Die Bank-Mitarbeiterin wurde verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Landeskriminalamt. Gleichzeitig bittet man die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Besonders möchte man jene Menschen um einen Anruf bitten, die gegen 14.15 Uhr im Stadtgebiet von Korneuburg einen Mann auf einem E-Scooter gesehen haben, der dunkel bekleidet war und eine FFP2-Maske auf hatte. Hinweise werden an die Nummer des Landeskriminalamtes unter 059 133 303333 erbeten und auf Wunsch auch vertraulich behandelt.