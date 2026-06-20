Hagelunwetter bringt über 90 Liter Regen in kürzester Zeit

Teils schwere Gewitter ziehen derzeit über Teile Österreichs. Besonders schwer hat es Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) getroffen. Dort hat es in kürzester Zeit 90 Liter geregnet, Hagel war auch dabei.

Irre Szenen haben sich in kürzester Zeit im niederösterreichischen Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) ereignet. Schwere Gewitter sind über den Ort gezogen und haben dort neben mittelgroßen Hagelkörnern auch schon mehr als 90 Liter Regen gebracht, wie Daten der österreichischen Unwetterzentrale nun zeigen – zumindest bisher. Denn: Meteorologen von „Unwetter Österreich“ befürchten nun, dass noch mehr kommen könnte und warnen vor Überflutungen. „Die Gewitter halten sich heute lange und stationär“, so die Experten, die gleichzeitig die höchste Warnstufe für den Raum ausrufen.

Hagel und überschwemmte Wiesen

Auf Fotos und Videos, die in sozialen Medien gepostet worden sind, ist auch klar ersichtlich, was vor Ort los ist. Neben Hagelkörnern, die wohl bis zu an die zwei Zentimeter groß waren, sieht man auch bereits überschwemmte Wiesen. Weitere Infos und einen Überblick zu den Unwettern heute findet ihr auch hier: Hagel, Überflutungsgefahr: Erste Gewitter machen sich in Österreich breit.