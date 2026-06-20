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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto und ein Messer
Ein 20-Jähriger soll in St. Pölten am Freitag auf zwei Personen eingestochen haben.
St. Pölten
20/06/2026
Am Freitag

Messerattacke in St. Pölten: 14- und 19-Jähriger verletzt

In der St. Pöltner Innenstadt ist es am Freitag zu einer Messerattacke mit zwei Verletzten gekommen. Ein 20- und ein 19-Jähriger dürften sich dort gestritten haben, der Ältere habe dann ein Messer gezogen, so die Polizei.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Bei der Messerattacke wurde dem 19-Jährigen eine Schnittwunde am Oberarm zugefügt. Anschließend soll der 20-Jährige die Flucht ergriffen haben. Bei dieser dürfte er einem 14-Jährigen in den Brustbereich gestochen haben, so die Polizei weiter. Den flüchtigen 20-Jährigen konnten die Polizisten unmittelbar danach anhalten und vorläufig festnehmen. Bei der Einvernahme zeigte er sich teilweise geständig, er wurde in die Justizanstalt gebracht. Sowohl der 19- als auch der 14-Jährige wurden bei den Angriffen verletzt und ins Uni-Klinikum St. Pölten gebracht. Ein Streit soll den ersten Messerstich ausgelöst haben.

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