Messerattacke in St. Pölten: 14- und 19-Jähriger verletzt

In der St. Pöltner Innenstadt ist es am Freitag zu einer Messerattacke mit zwei Verletzten gekommen. Ein 20- und ein 19-Jähriger dürften sich dort gestritten haben, der Ältere habe dann ein Messer gezogen, so die Polizei.

Bei der Messerattacke wurde dem 19-Jährigen eine Schnittwunde am Oberarm zugefügt. Anschließend soll der 20-Jährige die Flucht ergriffen haben. Bei dieser dürfte er einem 14-Jährigen in den Brustbereich gestochen haben, so die Polizei weiter. Den flüchtigen 20-Jährigen konnten die Polizisten unmittelbar danach anhalten und vorläufig festnehmen. Bei der Einvernahme zeigte er sich teilweise geständig, er wurde in die Justizanstalt gebracht. Sowohl der 19- als auch der 14-Jährige wurden bei den Angriffen verletzt und ins Uni-Klinikum St. Pölten gebracht. Ein Streit soll den ersten Messerstich ausgelöst haben.